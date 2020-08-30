政府收到3宗全民檢測「被登記」　薛永恒指或屬違法行為

全民檢測登記啟動，創科局局長薛永恒表示，整體網上登記流程順暢，惟有個別登記個案出現未經當事人同意下，被第三方用家利用其個人資料登記。當局會跟進調查，可能涉及因親友用其資料協助登記，但他強調若未經當事人同意下使用當事人的個人資料是犯法，當局會有執法行動。

薛永恒出席一個電視節目表示，截至今早約11時45分已有35萬人登記，整體網上登記流程順暢，但過程順暢。由於市民在登記過程中可能出現疑問，所以當局提供24小時熱線協助，當局已收集多個問題，主要是長者沒有手機，能否靠子女手機收短訊，另有3宗個案是在未經當事人同意下，有第三方人士利用其個人資料進行網上預約。薛提醒。若當事人「被登記」，但登記的預約時間及地方是不方便自己去檢測的話，可透過24小時熱線更改預約安排。

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