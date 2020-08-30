重建租戶受疫情影響久未安置　市建局改用視像抽籤配樓

新冠肺炎疫情持續肆虐，本港過去大半年多項公共服務均受影響。市區重建局行政總監韋志成今(30日)在網誌表示，有250名合資格獲安置的重建項目租客，受政府禁聚令和社區會堂關閉影響，無法如期抽籤編配安置單位，市建局最終需改用電腦配合抽籤來解決問題，當中240人已獲編配安置單位。

韋指出，疫情期間有10個分別位於土瓜灣、中西區和大角咀的重建項目，進入了收購和清場階段，涉及逾200名租戶需要安置和交還單位，但安置程序無法如期進行，影響之後的樓宇拆卸和招標等程序。

他解釋，市建局以往安置合資格重建項目租戶時，會向其發出一份可供選擇的公屋及市建局安置大廈單位名單，安排他們出席配樓，並在民政事務總署人員現場見證下，親身從抽籤箱內抽出獲編配單位的籌號。但政府在2月起實施「居家工作」，民政署的見證服務暫停，部分律師樓亦實施「居家工作」，令相關租客前往律師樓簽署協議的手續受阻。他稱，以往市建局會租借社區會堂，讓數十名租客一同出席配樓，但社區會堂今年大部分時間關閉，重開後又有禁聚令人數限制，令到有4次抽籤配樓安排需要延期，約250名租客受到影響。

為解決問題，市建局於5月起改用視像會議程式進行配樓，租用了一間酒店的大型會議廳，將其劃分為9個互相分隔的獨立小房間，再安排參與租客分批在房子等候抽籤，而每名租客抽籤時，過程會經視像會議程式直播至到每個等候房間，讓所有租客和民政事務總署人員見證，確保公平、公開和公正，現時已為240名租客編配安置單位，當中大部分租客已經「上樓」。

韋又指，除安排重置項目租客配樓外，市建局亦引進了一台具備光學雷達、鏡頭和消毒噴霧裝置的機械人，為煥然懿居的辦事處消毒，讓相關準業主安心完成交樓過程。

另外，市建局將在旺角豉油街安置大廈和中環街市項目，測試為污水排氣管加入高效病毒濾網、紫外線消毒、光觸媒殺菌等空氣消毒淨化技術，將排氣管內的污濁空氣淨化後才排出大廈，避免病毒吹向周邊樓宇，減低社區傳播風險。

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