保安道體育館作檢測中心　區議員指鄰近民居批靠害

政府本周二(9月1日)開始推展全民檢測計劃，並於全港18區設立141個採樣中心。5名深水埗區區議員今(30日)連同數名街坊，到長沙灣保安道體育館抗議，指該地點被徵用作全民檢測採樣中心，但其出入口通道平時是附近2個屋邨居民必經地點，樓下更有街市，批評政府選址「靠害」。

請願人士高呼「全民檢測、虛耗資源」、「無諮詢、無配套」等口號。深水埗區區議員江貴生表示，保安道體育館位於長沙灣的中心地帶、當區居民買餸、出入皆是需經過該路段，當中不乏長者，而該體育館的通風主要依靠中央空調，通風能力不足，在採樣的過程中或會造成疾病傳播的風險，質疑港府沒有充分考慮相關地點的配套。

同區區議員何啟明指出，該體育館沒有空曠的地方讓人排隊，令人擔心。深水埗區區議會主席楊彧亦批評，當區區議員對檢疫中心的選址在事前完全不知情，又認為保安道街市曾出現過確診個案，把檢測中心設在街市之上的體育館風險過大。

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