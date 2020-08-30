薛永恒指疫情穩定才能推健康碼　現時仍有一段距離

新冠肺炎第三波疫情煞停健康碼推行!創新及科技局局長薛永恒指出，本港昨日(29日)仍有18宗確診個案，觀乎鄰近地方已達零宗，香港距疫情穩定仍有一段距離。不過，相關健康碼的一切工作已準備就緒，當疫情穩定便會重推健康碼。

薛永恒出席一個電視節目表示，由於開始時料有好多市民會通關，健康碼推出開首時會有配額。市民需到衞生署認可的檢測中心進行檢測，若是陰性可到衞生署申請健康碼，需填寫個人資料及測試結果，亦可同時填報申請廣東的粵康碼或澳門的澳康碼。若是連同申請粵康碼，或需額外填寫資料，例如到廣東哪一個城市，取得相關的健康碼證明後便可順利過關免檢疫。

他指出，預約健康碼只需1至2分鐘便能完成，其後到指定的檢測中心進行檢測及上載檢測結果，可能需時1至2日，便能取得健康碼證明。

私隱方面，健康碼一般具有通關資料，例如姓名、身份證等資料，並在個人同意下才會轉為粵康碼。雖然內地的健康碼具有追蹤功能，但港人均要配合相關制度，因為無論歐美等地區均有各自的一套檢疫制度，若內地已實施一套既定的防疫方法，但香港人到內地不跟從是不適合，若不能入境亦屬情理之中。

至於港府正研發感染風險通知的應用程式。薛永恒表示，若透過科技能追蹤市民是否受感染，對防疫有幫助，當局研發的系統具有二維碼程式，例如在的士安裝二維碼，市民只要掃描當中的二維碼，便能在手機記載使用該的士的日期和時間，而政府明白香港市民對私隱的重視，不會記存相關的資料。若該的士司機不幸染疫，相關資料便會送至用家手機，從中了解是否染疫的高一族，再自行決定是否進行檢測或自我隔離。

他又指，目前相關程式仍屬概念階段，仍有待認證，預計9月才能推出，但要成功一定要得到的士業界同意，亦要透過用家主動上載資料。由於程式屬自願性質，因此市民自行決定是否下載程式，及業界是否願意提供二維碼等，均要在大家的支持下才能成功推行。

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