爆勞資糾紛遭抨擊　膳心小館宣布結業　遣散120員工

社企餐廳「膳心小館」早前捲入勞資糾紛，被爆解僱員工後反指對方辭職，疑藉此逃避支付7日代通知金。該店昨晚（29日）在社交網站宣布結業，指事件進一步打擊營運，將於9月下旬起逐步關閉食品工場、貨倉及零售服務，並於11月25日終止與觀塘區內各長者中心、福利機構、學校、教會等的合作計劃。逐步遣散員工，涉及約120人。

位於牛頭角彩頤居的膳心小館承認，在處理勞資事件上有欠妥善，願意負上全責，形容事件雖已完滿解決，但在面對攻擊時感到無奈及厭倦，令同事間相繼出現互相埋怨和敵視情緒，營業和銷售額亦同步急劇下跌，故決定結業。

膳心小館表示，9月中旬起會陸續停產所有零食產品，9月下旬起逐步關閉食品工場、貨倉及零售服務。該店指會遵照勞工法例，並以高於法定的賠償金額遣散工場、貨倉、總店樓面、廚房等員工，涉及約120人，同時按考勤表現發放特別獎金。

膳心小館早前被踢爆解僱員工後，反指事主是自行辭職，沒有支付7日代通知金。該店一度否認事件，惟勞工組織「勞工組」其後在社交網站上載事主與該店經理的錄音，證明事主並非自行辭職，引來大批網民抨擊。膳心小館其後即公開道歉，並向其補發代通知金。

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