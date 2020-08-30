公開試委員會料明討論DSE精簡方案　校長冀勿一刀切取消校本評核

考試及評核局屬下的公開考試委員會擬在明日（31日）開會討論中學文憑試（DSE)精簡方案，並料在開學後公布詳情。有校長表示，歡迎部分科目取消必答題，改為選答題，讓學生有空間選答題目，但就不同意「一刀切」取消科目校本評核，因現時已有不少中六生已繳交作品或報告，一旦取消會造成不公平，而已遞交分數的學生應予以評分。

因應疫情，政府早前公布全港學校可根據原定時間表開學，惟面授課堂仍需暫停。消息指，公開考試委員會將在明日開會，而早前傳出的簡化方案，包括取消大部分科目校本評核有較大爭議。

中學校長、教育工作者聯會副主席鄧飛認為，一般中六學生已遞交所需的校本評核作品或報告，並交由教師評分，而教師亦準備在開學後向考評局遞交分數。一旦取消科目的校本評核，就會對學生造成不公，故他建議，就算最終決定要取消校本評核，亦不宜「一刀切」，即已遞交功課的學生可獲加分，在限期內未遞交的則沒有評分。

升讀中五的學生亦有因停課而受影響，但鄧認為這批學生的校本評核部分亦不應取消，因為他們已在中四或中五開始準備校本評核，當中涉及中文及英文科的核心科目。

鄧又認為，現時政府仍未公布開學後的安排，例如校本評核分數如何處理，以及何時能夠全日上課，故認為政府應盡快公布，好讓學校能及早安排。

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