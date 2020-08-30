執屍隊不知情運送確診者遺體　政黨轟政府部門欠溝通

有執屍隊隊員在不知情下運送確診者遺體，被送往隔離觀察。

香港爆發新冠肺炎疫情至今，累計共有88名確診患者離世，而最近有食物環境衞生署屍體處理隊(執屍隊)人員，因在不知情的情況下運送確診者的遺體，需送往隔離營觀察14天。有政黨表示，執屍隊本毋須處理確診者遺體，卻在不知情下運送相關遺體，質疑食環署、衞生防護中心及醫院管理局之間溝通有問題，促政府改善部門間的溝通機制，並向執屍隊人員提供額外津貼。

其中一位因運送確診者遺體而被送往隔離中心的執屍隊人員郭小姐稱，包括自身在內，執屍隊合共有5人需送往隔離中心，批評政府未有預先及告知需處理確診者遺體，並質疑執屍隊人員在不知情的情況下處理遺體後，回到值勤室有機會傳染給其他同事。

港九新界值勤室工會籌委會主席郭色明指，全港只有72位執屍隊人員，但政府仍以招聘二級工人的方法來填補空缺，質疑待遇太低導致人手長期不足，促政府將執屍隊提升至政府技工級別，並提高薪金待遇，以更有效吸引新人入行。

議員梁志祥則表示，食環署本身未有要求執屍隊搬運確診者遺體，質疑今次事件是各部門之間溝通出現問題，促請政府加強溝通，並給予相關人員適當訓練及提供加班風險費用。議員周浩鼎亦要求政府檢視通知機制，並明確回應工會及執屍隊的訴求，他又稱衞生防護中心應有確診者的資料，本應迅速通知包括警方、執屍隊等部門，質疑政府人手調配出現問題。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020