懶理2人禁聚令　中環外傭繼續大堆頭聚會

隨着疫情放緩，政府放寬一系列社交隔離措施，惟2人禁聚令、口罩令等措施依然生效。東網記者今午(30日)到中環多個外傭聚集熱點巡視，發現有不少外傭未有遵守禁聚令。警方、特務警察、勞工處人員到場巡邏，派發傳單及作出口頭勸喻。

中環皇后像廣場中午人頭湧湧，部分外傭三五成群聚集談天、進食，未有保持1.5米社交距離，現場亦有外傭售賣家鄉食物及貨品，惟未見食環人員執法。在遮打道、歷山大廈旁亦有不少外傭聚集，她們帶著大量貨物、包裹待寄回家鄉，馬路被擠得水洩不通，熱鬧非常。

而約11時15分，有3名警員、2名便衣警員、4名特務警到場巡邏，期間派發傳單提醒外傭保持社交距離、戴口罩及遵守禁聚令。其中1名警員攜帶播放器，重複播放菲律賓文、印尼文的提醒訊息，現場亦有大螢幕播放文字訊息。巡邏小隊從遮打道走到行人隧道，再巡邏到皇后像廣場、遮打花園，歷時約45分鐘。期間只作出口頭勸喻，並無發出告票。

菲傭Leilani表示頗為擔心疫情，所以不會到人多的地方聚集，只約了1位朋友到和平紀念碑旁的花園聊天。她指僱主不反對她外出，但提醒她注意衞生、回家後馬上洗澡。她計劃下午就回去，不作長時間停留，避免染疫。