黃偉綸籲市民積極參與全民檢測　切斷社區傳播鏈

新冠肺炎疫情持續，發展局局長黃偉綸今(30日)在網誌表示，機電工程署已為升降機及自動梯行業從業員、須到醫院或檢疫中心工作，以及較多接觸公眾的前線同事，安排自願病毒檢測，同時呼籲市民積極參與全民檢測計劃，切斷社區傳播鏈。

黃在網誌又提到屋宇署早前舉辦首場網上講座，向物業管理從業員介紹大廈渠管問題，有助增加他們對大廈排水系統設計、渠管狀況的認識，講座有近150名從業員參與。

主持講座的屋宇測量師吳宇殷表示，疫情下，市民都盡量留在家中，家居衞生更為重要，而渠管狀況會影響到市民的健康，物管人員亦常收到相關查詢，因此舉辦講座。黃表示，未來會繼續舉辦網上講座，其中10月會再舉辦同類型網上研討會。

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