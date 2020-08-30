開學在即逾4成基層學童無電腦　團體促教育局檢討上網津貼

新冠肺炎未止，本港學校即使開學亦要採用網上學習，惟基層學童缺乏硬件支援，學習困難大增。有團體訪問逾730名貧窮學童，發現約40%受訪者家中沒有可供上網的電腦；91%在過去7個月因上網及家庭環境限制，學習沒有成效。團體認為，網上教學進一步凸顯基層學童網上學習支援不足的情況，促請教育局完善資助清貧學童購買電腦的計劃，檢討上網費津貼計劃，提供實報實銷補貼，並建議學校主動輔導未能跟上學習進度的學生，以及安排有上網困難的學生回校學習。

香港社區組織協會於本月25日至27日訪問逾730名貧窮兒童，超過40%無可供上網的電腦；超過96%透過網上學習有困難；91%因上網及家庭環境限制，在過去7個月學習沒有成效。另外，對於9月開學採用網上授課，有96%受訪學童表示無奈或不開心，擔心進度落後於人。

協會認為，學校停課多月，全港23萬基層學童在經濟及學習上大受打擊，既缺乏電腦設備和上網等硬件支援，亦未能全面掌握網上學習內容，批評教育局及學校未能提供及時支援，不少基層學童或「開學即停學」，並拉闊貧富學童的學習差距。協會認為，教育局應強化統籌角色，與學校制訂扶貧工作及提供資源，以確保平等教育機會，完善資助清貧學童購買電腦計劃，並檢討上網費津貼計劃。

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