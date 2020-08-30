網民熱話：人肉霸位遭起底公審　港女貼文反擊：我欺惡怕善

香港地方車位難求，尤其是職業司機，更不時為搵位落貨而煩惱。近日網上瘋傳一段片段，一名港女在街頭因人肉霸車位與準備落貨司機發生罵戰，其囂張的態度亦激怒網民而遭起底，事後港女在網上反擊，留言解釋事發經過之餘，亦自稱欺惡怕善，對自己人肉霸位行徑，似乎不以為然。

片段近日在Facebook多個群組瘋傳，現場是中環士丹頓街，片段開始，該名女子站在路邊車位玩手機，期間有司機退後停泊時，女子先後揮手及雙手「打交叉」，示意對方離開，司機於是響按提示，女子不耐煩說，「唔好意思，霸咗呀！」司機再說：「我送貨呀！買咗笪地呀」，女子再補一句，「霸咗位呀，唔好意思？」司機反問，「有得霸位咩？」女子聞言亦不示弱，「冇得霸位你又可以泊車咩？」從第二段片段可見，司機落車與女子展開對罵，有路人雖曾出言勸止，但最終冇功而還。

片段最後未有交代如何處理，但有目擊者補充，事後有人報警，警方到場示意司機先泊到較前位置時，但未幾女子自行離開。

網民看過片段後，將矛頭直指女子，認為她人肉霸位行徑非常討厭。有人甚至將其起底，公開其名字及工作地方等。未幾，女子在網上貼文反擊，解釋說，「本人比較欺惡怕善...如果當時事主喺佢架車泊位嘅時候講一句，我需要上落貨，請你讓一讓，結果會不一樣。」

網民有話說

高芝芝；塞住佢架車都入唔到啦，講唔通，又行唔通

Ricts Mak：點解成日都有呢啲嘢

Philip Chak：響按響到佢走開，等全街人望住佢

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