政Whats噏：指法官有錯卻不自省缺失　學者斥鄭若驊應引咎下台

去年反修例示威以來，唔少案件備受爭議，律政司過去曾多次就示威相關案件提出上訴，社會上亦都有聲音批評法庭放生示威者。自上任以嚟醜聞纏身、涉及僭建風波，被批為避政司司長嘅律政司司長鄭若驊今日(30日)又做鍵盤戰士發表網誌，談及法官審理案件時，指「任何人都會犯錯，法官也不例外」。有學者批評鄭咁大條道理咁話法官有錯，但自己上任以嚟經常失職就死不認錯，失職理應下台。

鄭係網誌入面表示，法官嘅職責是按法律同證據來審理案件，所以係得出任何結論之前，都應該以理性同客觀嘅態度，虛心同慎重咁考慮所有相關因素，以及從唔同角度就事件進行分析。鄭又指任何人都會犯錯，法官都不例外，所以係某些情況下，控辯雙方需要考慮就裁決提出上訴，而當法官係法律觀點上犯錯、錯誤地運用酌情權，律政司就要決定是否對案件提出上訴，或者係刑事案件中以呈述方式提出上訴、或申請覆核刑期等。鄭又解釋，律政司嘅所有決定都係根據法律原則同法庭程序，以及經過仔細研究整體案情先作出嘅。

理大專業及持續教育學院講師陳偉強批評鄭若驊指出法官有錯，但就唔檢討自己係上訴方面都有疏忽，成日應告不告。陳指市民大眾會期望公職人員檢討自己，故稱鄭應該盡快為過去失職承認錯誤同落台。