口罩令實施個半月巡查59萬次　發出484張罰款通知及檢控14次

香港在7月初爆發第三波新冠肺炎疫情，港府自上月15日起實施「口罩令」，規定市民在室內公眾地方、乘搭公共交通等必須佩戴口罩。政府表示，截至昨日(29日)凌晨各個部門進行約59萬次巡查，約5.5萬次的勸喻，共發出484張定額罰款及14次檢控。

若觸犯第599I章《預防及控制疾病(佩戴口罩)規例》，即「口罩令」，可被定額罰款2000港元。各個部門當中，由警方發出的定額罰款最多，有309次，佔整體64%；由食物環境衞生署發出的定額罰款則有175次，佔36%。因違反「口罩令」而被檢控的有14宗，食環署及警方作出的各佔7宗。

若觸犯第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》，即「禁聚令」，亦可被定額罰款2000港元。各部門就此作出了約34萬次的巡查，約3.7萬次的勸喻，至今一共發出約2950次的定額罰款，除了有5次由食環署發出，其餘全由警方發出。各部門當中亦只有警方就此作出檢控，一共有20宗。

若以金額計算，以每張罰單定額罰款為2,000港元為例，即至今因違反「口罩令」而收受的罰金總額達96.8萬港元，而違反「禁聚令」的罰金總額則達589.6港萬元，兩者合共達686.4萬港元。

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