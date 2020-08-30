警九龍東打擊超速非法賽車　發222張告票

九龍東總區交通部執行及管制組人員一連兩日(29至30日)在區內多個地點進行打擊超速駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他相關罪行的執法行動。

行動中，警員發現1輛私家車及8輛電單車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，其中的私家車及5輛電單車已被扣查作進一步檢驗，警方已向其餘3輛電單車的司機發出殘缺車輛報告，相關電單車稍後將交由相關部門作檢驗。此外，警方又於行動期間共偵察到222輛車輛涉及超速駕駛，已作出票控。

警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。在疫情期間，警方會繼續加強執法打擊非法賽車丶非法改裝車輛及其他交通違例事項。非法賽車及危險駕駛屬嚴重罪行，有機會引致嚴重交通意外，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。

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