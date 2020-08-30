議員批全民檢測難斷社區傳播鏈　有員工投訴僱主強迫參與

新冠肺炎疫情持續，普及社區檢測計劃將於周二(9月1日)開始，惟有政黨反對計劃，批評全民檢測猶如大海撈針，未能有效切斷高危群組的傳播風險，更有機會引致地區爆發；另有議員表示，有公司強迫僱員做檢測，違反自願參與原則。

多區區議員質疑全民檢測成效，認為檢測具時效性，市民外出仍有機會感染，而且曾接觸確診者的市民到檢測中心進行檢測，會增加傳播風險，特别是長者。青衣長安區區議員張文龍指，位於長發體育館的檢測中心必須經過人流密集的商場，斥當局未有考慮如何分隔人流。

荃灣區議員譚凱邦則稱，近期收到大概10宗僱員投訴，指有公司強迫員工強制參與檢測，他表示不少僱主「做多咗」，提醒僱主不可以因僱員不做檢測而解僱，做法有機會違反勞工法例。於茶餐廳工作的陳先生說，被上司施壓並以粗言穢語恐嚇，要求提交檢測樣本，最後陳先生提交樣本，敷衍了事。

另外，運輸署及的士業界早前宣布推出「的士司機抗疫檢測名牌」計劃，檢測呈陰性之的士司機可領取特製名牌。惟西貢區議員呂文光強烈譴責有關計劃發放錯誤訊息，指變相強制的士司機參與全民檢測，他續指，即使的士司機檢測結果呈陰性，但每日接觸大量乘客，仍有機會被感染。

同為西貢區議員范國威斥責全民檢測勞師動眾，是浪費資源，呼籲市民做好防疫措施及衞生意識，才有效面對疫情。

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