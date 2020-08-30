政Whats噏：抗爭派倡擴大「飯盒會」　批個別傳統泛民不願溝通

劉頴匡形容泛民同抗爭派嘅民意支持度各佔一半，互相都唔可以忽視對方。

對於現任民主派議員係咪接受延任，傳統泛民同抗爭派至今仍未有共識。民主黨(白鴿黨)提出以民調決定去留，而抗爭派就有人倡議「影武者」方案，要求留低嘅議員喺未來一年對泛民初選勝出者言聽計從。屬於抗爭派嘅初選出線者劉頴匡，今日(30日)建議擴大「泛民飯盒會」，加入本土派同初選出線者，組成一個更大嘅「Pizza會」。歸根究柢，雙方仍然處於講數階段。

提出「影武者」方案嘅劉頴匡今午出席一個網台節目時重申，根據早前嘅泛民初選結果，傳統泛民同抗爭派嘅民意支持度各佔一半，形容大家互相都唔可以忽視對方，建議擴大現時由泛民議員組成、用以討論政事同商討議案投票策略嘅民主派會議，加入本土派同初選出線者，組成一個更大嘅「Pizza會」共同參與決策。

劉又話抗爭派同傳統泛民至今見過兩、三次面，但就批評部分傳統泛民，例如專業議政成員、白鴿黨嘅黃碧雲同街工嘅梁耀忠等唔願意同抗爭派會面。同場就有人講笑話，可能有啲人寧願會選擇走，都唔想同抗爭派合作咁話喎！

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