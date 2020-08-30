港區國安法：法例實施2個月　張建宗指須協助學生培養守法意識

《港區國安法》在港實施近兩個月，政務司司長張建宗今日(30日)發表網誌時提到，教育局早前已向學校發出通告，提示學校管理層、教學及非教學人員和學生，認識、了解及遵守《港區國安法》。政府會繼續透過課程、學與教資源和各種學習活動互相配合，支持學校教導學生正確認識《憲法》和《基本法》，以及一國兩制和國家安全的重要性。

張又引用「青年興則國家興，青年強則國家強」指，特區政府致力培養青年人成為有積極人生觀，對社會有承擔及守法，具國家觀念、香港情懷以及國際視野的新一代。他指，政府須協助學生培養國民身份認同和守法意識，成為負責任的良好公民和國民，又指維護國家主權、安全和發展利益是港府的憲制責任，亦是香港市民，包括學校教職員和學生的共同義務。

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