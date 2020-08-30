新一輪口罩供應計劃今開售　售賣期至下月28日

澳門第21輪口罩供應計劃今(30日)開始，售賣期共30天，由今日至9月28日，每名澳門居民可一次性以24澳元購買30個口罩。有市民認爲計劃方便，亦有市民建議增加可購買口罩的數量。

在黑沙環衞生中心，市民李女士認為，售賣期已由10天改為30天是更方便和節省時間，但家中兒童口罩經常不足，建議當局可將購買30個兒童口罩的年齡下調至3歲，或增加可購買數量。另有家長黃女士稱，子女開學回校上課，認為1天1個口罩未必足夠，並稱除在口罩供應計劃內購買兒童口罩外，也會到市面購買，而目前市面價格可接受；亦有市民希望口罩計劃能持續至疫情結束。

有祐漢區藥房店員稱，今輪首日人流未算多，開售時約有20人，又指臨近開學，前來購買兒童口罩的家長較以往增加一半；目前市面的大人及兒童口罩零售價約為98元50個。

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