政Whats噏：李慧琼宣傳車沙田違泊　保安無情講即鎖車

沙田第一城出名係鎖車黑點。今日（30日）下午社交媒體流傳一張相片，民建聯主席李慧琼同黨友嘅宣傳車正正喺第一城被鎖。東網記者問咗該黨中人關於鎖車嘅詳情，有關人士指了解後得知宣傳車司機當時停低車去快餐店買飯食，點知只係用咗3分鐘嘅時間，出到嚟就發現架車畀人鎖緊喇！

該黨人士透露當時司機即刻同鎖車嘅保安員講自己準備離開，『走緊啦！走緊啦！』但保安堅持鎖車，司機惟有畀320蚊解鎖。司機話宣傳車前後都有車係度停泊緊，但就無畀人鎖車，所以覺得有啲針對性囉！

相關人士話該黨對宣傳車司機嘅要求寬鬆，交咗路線畀司機就唔會過問司機嘅時間安排，又指會檢討返同提醒司機要注意交通規則，尤其被鎖車嘅第一城路段屬於私家路，就唔可以泊車喇！不過，有關人士都話依家禁聚令仍然持續，司機要搵餐廳坐低食飯都唔易，何況當時司機已經係買外賣之後趕返宣傳車，希望大家都明白司機搵食艱難呀！

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