醫護工會指假陽性個案會加重醫療負擔　促杯葛全民檢測

全民檢測計劃下月1日開始，惟醫管局員工陣線聯同部分民主派代表，今(30日)呼籲市民杯葛全民檢測，質疑檢測未能有效找出隱形病人，假陽性結果亦加重醫療系統負擔，敦促政府及早做好封關措施，以堵截病毒源頭。

醫管局員工陣線主席余慧明認為，全民檢測須有封城及居家令配合，並需於短期內替全港市民作檢測才有成效。余批評，當局未有吸取第三波疫情的教訓，正積極推行「健康碼」，恢復兩地互通，憂會再爆發第四波疫情。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯稱，外國有研究指，潛伏期出現假陰性的結果機率極高，對於沒有病徵的病人，一次性的測試並不能作準，加上取得1次陰性結果的市民，誤以為自己十分「健康」，進行不同社交活動，恐出現更大規模社區傳播，累己累人。

早前「華大基因」檢測套裝在瑞典有假陽性個案，有市民缺乏信心，羅續解釋，一旦病人結果呈陽性，需進行反覆測試，將加重醫療系統負擔及隔離設施的壓力。

團體亦關注醫護人員的感染風險，檢測期間，市民必需除下口罩，收集樣本過程中亦通常會引致咳嗽及噴嚏，惟據悉醫護人員每次採樣後只會更換手套，檢疫中心隨時變爆疫中心。

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