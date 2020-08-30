毒販掩飾手法層出不窮　曾借飛機引擎及榴槤核運毒

新冠肺炎疫情肆虐，不但影響市民日常生活，連毒販的運毒生態也隨之改變。除了貨運販毒「大行其道」躍居主流，毒販亦繼續屢創新招包裝毒品，以飛機引擎、機械零件以至生果作為掩飾工具，務求避開執法部門的偵查。

今年5月20日，海關在葵涌海關大樓驗貨場清關時，檢查一個經海路由厄瓜多爾抵港、報稱運送飛機引擎的貨櫃，經審視其申報表格、來源地以及貨物類型後，發現疑點重重，遂邀政府飛行服務隊一同檢測，過程中察覺引擎的燃燒室有異，遂在對方協助下用專業及重型工具鑽探，並以內窺鏡探視，揭發有人將燃燒室改裝成暗格，利用8個堅固的半圓形金屬容器收藏懷疑可卡因，並用汽車隔音物料包裹。關員點算後，證實檢獲約217公斤毒品，市值約2.46億港元，相信有跨國販毒集團涉案。

另在7月18日，警方收到有人利用大型機械零件掩飾偷運毒品的消息，經深入調查及部署後，持法庭手令突擊搜查粉嶺坪輋孔嶺西村一個約2,000呎的倉庫，發現2名男女正以工具切開一個俗稱「啤令」的鋼鐵軸承。警員經查問後，從貨倉檢走2支約1.7米長、直徑約0.45米、逾1噸重的大型液壓唧筒，3個直徑約半米的金屬齒輪及一個尺寸相近的啤令，懷疑俱藏毒品，並將2人拘捕。警方相信，有人是用厚實的零件避開緝毒犬及X光檢查，隨即動用水壓切割方式及多種工具，耗時約30小時始拆開部分零件，檢獲共重67.3公斤、總市值約4,300萬港元的懷疑「冰」毒。

而在3日後，警方再根據線報前往沙田大圍田心村掃毒，期間截查一名23歲無業男子，在其手推車運載的米袋內檢獲懷疑可卡因粉末，遂將他拘捕。由於手推車上另有大量榴槤核及盛有榴槤肉的餐盒，警方生疑去肉取核及將核破開，揭發其中約1,600粒榴槤核被填入懷疑可卡因，毒品共重約8.2公斤，估計市值逾838萬港元。警方相信毒品是由東南亞國家運入本港，藉榴槤的濃烈氣味蓋過毒品味道，以瞞過緝毒犬。

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