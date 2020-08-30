有港醫護質疑內地試劑　盧寵茂：專業人士不應將防疫政治化

盧寵茂認為本港有醫護對內地生產的試劑戴有『有色眼鏡』。

全民檢測計劃本周二(9月1日)推行，惟社會上有聲音對內地供應商的病毒檢測成疑，擔心個人基因資料會被洩露。香港大學深圳醫院院長盧寵茂指香港有醫護人員以「有色眼鏡」看內地生產的試劑，認為社會大眾，尤其專業人士不應為反而反，將防疫政治化，製造恐慌，呼籲市民不要參與全民檢測，變相會令政府抗疫再次失敗。

盧寵茂今日(30日)接受議員梁美芬訪問，對於社會上有人不相信內地的抗疫能力，盧指作出批評的人士要找出證據，指現時身處的深圳已恢復正常運作，認為內地抗疫成功源於大量並恒常地為市民進行病毒檢測。盧又指市民對醫護人員的尊重是要贏回來，如果醫護人員胡言亂語，將會令市民對醫護人員失去信任。

對於病毒化驗所華大基因的試劑被指有問題，在瑞典造成多宗假陽性案例，盧則以任何藥物均有副作用為例，認為醫護人員的職責是同向人解釋藥物的效果大過副作用，而不是呼籲病人不要接受治療。

本港近期每日感染個案數字由逾百宗減至雙位數，盧形容全民檢測『遲做好過無做』，在疫情高峰期醫護集中為出現徵狀的市民檢測，相反全民檢測則應待疫情已被部分控制才進行，找出社區隱藏的病毒。

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