警方在旺角拘2男子 檢仿製手槍及伸縮棍

大批市民趁今日(30日)趁港鐵太子站8.31事件前夕，在旺角進行示威活動，警方機動部隊人員同日下午在港鐵旺角站拘捕2名男子，其中一人涉嫌藏有仿製手槍，另一人涉嫌管有伸縮棍。

警方在Facebook指，警方留意到在網上有人發起今日於旺角區內進行受禁羣組聚集，故特派員到旺角一帶加強巡邏，以保障公眾安全及公共秩序。

下午近3時，警方在旺角港鐵站收費區截查一名16歲男子，並於該名男子的斜孭袋內搜獲一支仿製槍械，該名男子涉嫌管有仿製火器被捕。據悉，被捕人士為1名學生。

另外，傍晚5時許，警方於旺角砵蘭街近奶路臣街截查一名39歲男子，並在他的斜孭袋內搜獲一枝伸縮棍，該名男子涉嫌管有違禁武器被捕。據悉，被捕人士為1名電子遊戲機中心職員。

警方譴責有人在鬧市持有仿製槍械及伸縮棍等武器，對公眾安全及公共秩序造成威脅。警方重申，絕不容忍任何違法暴力行為並會繼續密切留意情況，作出適當部署，如遇有任何違法行為，定必嚴正執法，採取拘捕行動。

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