中年漢趁家人未為意　鳳德邨家中墮樓亡

黃大仙發生墮樓事件。今日(30日)晚上8時許，一名中年男子，突自黃大仙鳳德邨雪鳳樓住所一躍而下，重創倒臥地上，保安員聽聞巨響揭發事件，慌忙報警求助。救援人員到場，證實事主已經傷重死亡。警員其後用帳篷遮蓋遺體，並就死者墮樓動機展開調查。

據了解，事發時死者家人亦在單位內，他們得悉噩耗後，哀傷不已。

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香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

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醫管局精神健康專線： 2466 7350

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