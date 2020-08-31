賊仔兩番潛北角報檔偷竊　醒目父子合力擒賊　

今日(31日)凌晨零時許，一名賊人潛入北角七姊妹道196號地下對開一間報檔，企圖偷取財物，期間觸動報檔設置的移動偵測閉路錄影，閉路電視系統自動通知檔主，檔主父子即時返回察看，當場擒獲正「埋頭苦幹」作案的中國籍賊人，並將該名涉嫌盜竊中年男子交給趕至特遣隊警員拘捕，帶署扣查。

涉案被捕賊人身形瘦削，據悉有人在警員盤查下承認，數星期前曾在同一報檔犯案，當時搜掠數千元銀頭離去，不排除食髓知味，今晨再返報檔犯案失手被擒。

檔主表示，報檔數年前亦曾遇竊，損失大批香煙及銀頭，約值十多萬港元；自該案發生後，檔主即時在報檔隱蔽位置安裝了移動偵測閉路電視系統，當系統運作時，遇有任何物件在鏡頭前移動，便會自動拍攝並在手機即時報知有異常動靜。

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