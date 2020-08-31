何志平專欄：護衞之士

上周三（26日）晚上美國共和黨全國代表大會上，特別備受注目的發言者，是眾多特朗普家族裙帶關係人士之外，有一個快要從白宮團隊離任的總統高級顧問——凱莉安‧康韋。二○一六年，康韋成為成功當選總統者的首位女經理人。她是白宮內困獸鬥的幸存者，總統身邊任期最長的顧問。

康韋周三的站台演說極可能是她在共和黨圈子裏最後的一次公開表白，也是真情流露而得體的一次。

康韋來自一個破碎而寒微的家庭，她白手興家，不斷的追尋她的美國夢。在這過程中，她體會了在這個國家，夢想的成就並不取決於身邊的條件。「這是一塊孕育出發明家、科學家、企業家、先驅者和家庭父母的土地，每個公民都為着這個偉大的國家和人民的成功和未來作出貢獻，他們都是我們見到的『日常英雄』。政府的責任是確保每個人都有機會兌現這一承諾。總會有很多人擁有比我們所擁有的多，我們的責任是要關注那些比我們所擁有的少得多的人……」

那麼有理性的說話，我深信在場人士要麼聽不懂，要麼聽了也以為是康韋的臨別苦水，不會放在心上。

還記得二○一九年中的一天，在大都會看守所內跟鄰居阿廷律師一起看電視新聞廣播節目，那天的大新聞是美國特別顧問辦公室（Office of Special Counsel – OSC ）發表最終調查報告，確定康韋違反了聯邦法規（一九三九年的Hatch Act：防止有害政治活動法 – 聯邦政府官員不得從事某種形式的政治活動）。

身旁的阿廷邊看廣播邊跟我細說這前因後果：「自從二○一六年特朗普當選以來，康韋一直被捲入一系列的爭議：包括使用『另類事實』來開脫白宮新聞官所說的特朗普的總統就職典禮是『盛況空前』；又用子虛烏有的『大屠殺』來為總統的移民政策辯護；又稱總統對國家安全顧問弗林充滿信心，而幾個小時後弗林便被總統解職；康韋又公開認可和宣傳與總統女兒伊萬卡有關的商業產品。」

阿廷跟着向我解釋這次特別顧問辦公室（OSC）建議將康韋從聯邦政府中撤職的理由：從去年（二○一八年）以來，她多次違反了法規，在電視採訪中、社交媒體上，以官方身份發表中傷性言論，敵視眾多民主黨總統候選人。但由於康韋是總統任命的， OSC無法採取任何措施來執行其建議，只能把建議提交給總統考慮審議。所以你看，康韋底氣多牛逼，她說：「如果你們想用法規來使我沉默，倒不如告訴我甚麼時候來抓我進監獄吧！」

電視節目結束後，阿廷還意猶未盡的評論：「康韋一直是特朗普最忠實的擁護者和執行者，她頻繁出現在攝像機前，發表政治意見捍衞特朗普政府，替他收拾殘局，擺平亂子善後，最聞名的是專為特朗普最公然的不實行為而發表令人頭昏意亂的辯護，用『另類事實』來支持她的掩蓋。拿手好戲就是向民主黨議員和記者媒體拋出超乎想像而極具震撼性的問題或陳述！二○一七年，特朗普對朝鮮的『火與怒』就是出自她的手筆。」

阿廷最後還語重心長的問道：「總統身邊滿是能擋子彈的保安員，能擋政治炸彈的又有幾人？在這時代，還有能擋和願意擋子彈的夥計嗎？又再有沒有領袖人物值得讓我們為他擋風雨、賣性命、擋子彈的嗎？」

我黯然的嘆一句：「人？沒有！擋子彈為的不是一個人，為的是一個信念，為的是一份情義！」

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