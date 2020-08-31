囚犯家屬指梁天琦獄中續宣揚政治主張　申請假釋被指欠悔意　　

本土民主前線前發言人梁天琦，因2016年旺角暴亂被控暴動罪成判監六年，料最快於2022年初出獄，消息指他有意申請假釋希望提早於明年初出獄。有囚犯家屬向本報投訴，指有人在獄中繼續向其他囚犯宣揚其政治主張，根本並無悔意。有法律界人士指如有囚犯擬申請「假釋」，當局應考慮申請人是否有悔意及會否重犯。有資深懲教人員指管理層自《港區國安法》立法後，已嚴防有人將監獄變成港獨基地。

一名囚犯家屬去信本報，指其父為終身犯，在大嶼山石壁監獄已服刑十多年，與梁天琦同負責書籍釘裝工作。該名家屬引述其父指，梁因服刑時不停向其他囚犯宣揚其政治主張，早前已被轉往甲級囚倉，即囚禁終身犯或判刑十數以上的囚犯，惟梁不但沒有因此而感到後悔，反繼續向其他囚犯宣揚其政治主張。

該名家屬續謂，又由於甲級囚倉的囚犯大多是終身犯，梁會向他們表示，如大家幫助他，令他可提早出獄，日後也會找傳媒及立法會議員協助他們爭取權利，包括可幫助終身犯提早獲釋，其父認為梁是「扮豬食老虎」，根本並無悔意。

有資深懲教人員透露，現任署長胡英明上任後，採取強硬手法，打擊獄中非法活動及勢力，於《港區國安法》立法後，更指令各院所提高戒備，防止任何在囚人士在監獄內進行違反國安法行為，嚴防有人將監獄變成港獨基地。

香港中律協創會會長陳曼琪表示不評論個案，指根據本港法例，假釋是希望讓有悔意、在獄中行為良好，又不會重犯的人士早日重投社會，做一個奉公守法市民，關鍵在於是否有悔意及會否重犯，若有人在獄中宣揚不法訊息，即沒有悔意，亦非行為良好，故假釋並不適合，而懲教署亦須徹查是否有人在獄中違法。

懲教署發言人表示，不會就個別個案作出評論，強調該署會確保一個安全及穩妥羈押環境，如發現任何在囚人士干犯違紀或違法行為，定必嚴肅跟進，或會轉介相關執法機構處理，絕不姑息。

保安局發言人指，不評論個別個案。指在囚人士可根據《囚犯（監管下釋放）條例》下的「監管下釋放計劃」及「釋前就業計劃」，申請在監獄以外的環境接受監管，由監管下釋囚委員會負責考慮，並將建議呈交保安局局長決定。保安局數字顯示，2017年至2019年間，經委員會審議的「監管下釋放計劃」申請共86宗，其中33宗獲批。

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