疫情下各地加強出入口管制　毒品價暴升

今年5月20日，海關檢查一個由厄瓜多爾抵港的貨櫃時，在一個飛機引擎內檢獲約217公斤可卡因，市值約2.46億港元。

全球封城鎖國令毒品價格飆升。受疫情影響，各地加強出入口管制，令毒品供應緊張，價格因此大幅上升。消息指，海洛英價格於今年初疫情前為每克八百元，至現在已升至每克一千四百元，升幅達七成五；至於冰毒價格亦告上升，由今年初每克五百元，升至現在每克六百元，升幅達兩成。

消息指，由於毒品全球供應緊張，故販毒集團會大批入貨，以把握每次入貨機會，而警方毒品調查科今次檢獲的毒品，估計大部分是供應本地市場，部分或供應海外市場，背後由一個本地活躍的非華裔集團操控，他們會聘用假難民負責看管及運送毒品。

另外，全球實施出入境管制措施，迫使毒販改採貨運為主的運毒模式。由於貨運要耗費更高成本，加上近來毒品價格水漲船高，毒販除施展不同新伎倆掩人耳目，更會選擇「盡地一煲」，一次偷運更大量毒品以謀取暴利，導致更多大宗販毒案出現。由本年初至今，警方及海關破獲的逾億元販毒案已有四宗，警方強調會繼續留意趨勢變化，加強情報搜集及採取積極措施，包括與本地執法機構交換情報及保持緊密聯繫，以阻截毒品流入香港。