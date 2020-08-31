東方日報A1：警破1.7億元跨國毒案　今年最大宗　拘兩南亞漢

疫禍愈狂，毒販愈狼，警破今年最大宗跨國販毒案，檢值一點七億元貨！警方早前接獲線報，得悉有販毒集團將大批毒品偷運入港，上周四突擊搜查粉嶺一個工廈單位，發現逾三百支樽裝飲品分藏冰毒、海洛英及俗稱K仔的氯胺酮，毒品總重約一百八十公斤，並拘捕兩名南亞漢，當中一人為聲請人士。警方指出，毒販受疫情下的出入境限制等影響，近期轉以貨運形式大手出貨，同時屢施奇招「包藏禍心」，部分毒品在今年的檢獲量甚至超過前兩年總和，毒品湧港情況令人憂慮。

警方毒品調查科近日根據線報，發現有跨國販毒集團借飲品包裝掩飾運毒，經深入調查後，鎖定粉嶺安樂村一幢工廈的辦公室，上周四晚上約九時掩至上址展開掃毒行動。

期間，探員截查兩名正在目標單位外搬貨的南亞裔男子，同時持搜查令進入單位，仔細檢查逾千個俱盛載十多支樽裝飲品的紙箱後，揭發內裏一百五十樽裝有約八十八公斤冰毒、一百四十三樽放入約八十二公斤海洛英，另有十二樽收藏約八公斤K仔，毒品總重一百七十八公斤、市值估逾一億七千萬元，遂以涉嫌販毒拘捕兩人。

據悉，該販毒集團今次租用的工廈辦公室為一個空倉，連桌椅也沒有，之前無人使用，而集團為掩人耳目，將毒品放於數百個外貌似飲品樽的樽內，由於飲品樽一般是透明，但今次檢獲的「飲品樽」則是全密封，不法分子以為可以逃避追查，反惹人懷疑。

被捕人士包括一名持香港身份證、報稱運輸工人的卅三歲巴基斯坦裔男子，以及一名以免遣返聲請獲發「行街紙」留港的廿七歲孟加拉籍漢，他們現已暫控合共一項販毒罪，案件今日在粉嶺裁判法院提堂。由於案件牽涉的毒品及貨物量大，警方仍需時作進一步調查，暫未確定毒品來源及流向，但相信已成功堵截該批毒品流出市場，正追查是否有集團主腦或其他成員在逃。

警方指出，近年由於戰亂、經濟及個別國家的禁毒政策改變等因素，令全球毒品產量及檢獲量在近十年不斷攀升，而本港檢獲的毒品數量，除可卡因外均有明顯上升。

根據警方數據，今年一月至六月共檢獲三百四十八公斤冰毒及四十三公斤海洛英，已較去年同期激增近廿倍及約一倍，而連同今次案件，此兩種毒品的檢獲量已超越前年及去年的總和。

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