東方民調：水深火熱　刺激經濟須快狠準

社會亂局及新冠肺炎疫情重創本港經濟，預見港府各項包括稅收、賣地等收入將會進一步下跌，加上庫房支出繁多，財政儲備勢必進一步受壓，有學者及關注團體認為，港府應盡快推出刺激經濟，以及促進民生發展的政策。

港府推出多項抗疫措施，導致財政儲備由一萬一千多億元，下跌至八千多億元，現時儲備約相當於十四至十五個月的政府開支，其中港府花費四百三十九億元推出第一輪保就業計劃，但無阻失業人數上升。根據政府統計處數字，不經季節性調整的失業人數由今年四至六月的二十四萬零七百人，上升至五至七月的二十四萬二千五百人，增加約一千八百人。

本港經濟已一潭死水，各專家曾多次建議，「樓市寒冬」襲港多時，當局應着手放寬住宅物業措施，集中助市民上車以刺激經濟。近日辣招終見鬆手，不過只是放寬非住宅物業按揭貸款的成數限制，上限由四成調高至五成，即上調十個百分點。而此突擊式減辣對升斗市民幫助有限，有經濟學者亦批評港府現時才出手應對太慢。

嶺南大學潘蘇通滬港經濟政策研究所高級研究員何濼生認為，疫情導致本港經濟環境轉差，港府的各項稅收難免下降，最終加劇庫房儲備壓力。至於港府早前宣布將推出第三輪防疫基金，無論涉及金額多少，港府的財赤勢必繼續增加，若港府每年均錄得千億元赤字，最終會「頂唔住」。何又質疑，港府稱防止炒樓而未有撤銷樓市辣招，他認為港府是多此一舉，應該立即撤辣，促進樓市交易以達致振興經濟的效果。

財政儲備受壓，與此同時，港府仍未放棄明日大嶼填海計劃，恐繼續消耗庫房資源。公共專業聯盟創會主席黎廣德批評港府在庫房危機下仍硬推明日大嶼，強調港府推動涉款數千億元的虛無縹緲理想項目，根本是方向錯誤，只會導致民生項目失去數千億元的資助，直指港府需立即停止研究有關填海計劃，並推出重振經濟的民生項目。

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