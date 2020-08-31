東方民調：樓市不撤辣難復甦 明日大嶼「最後稻草」

新冠肺炎疫情持續反覆，港府先後推出防疫基金和財政預算案紓困措施，導致財政儲備急挫至八千多億元，本年度財政赤字料達三千億元甚至更多。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者認為，港府單靠防疫基金難救經濟，擔心香港面對內憂外患，恐出現幾年赤字，批評港府應對太慢，救市無方，應盡快推出重振經濟措施，包括撤銷樓宇辣招等，以及煞停明日大嶼填海計劃，優先發展閒置地，以免耗盡庫房資源。

香港經濟受挫、百業蕭條，失業率高企。因為疫情打擊和港府推出兩輪紓困措施，令本財政年度的預算赤字升至歷來最高的近二千九百億元，惟成效未見顯著。港府將推出第三輪防疫基金「補漏」，若再派千億元，財政儲備隨時只剩約七千億元，只夠政府約十一個月開支，慘過沙士時期。勞工及福利局局長羅致光則預料本年度赤字至少逾三千億元。

「東方報業民意調查」於上周五至六以手機東網APP問卷形式，成功訪問三百零九名十八歲或以上市民，結果顯示，對於港府將推第三輪防疫基金補漏措施，大部分受訪者認為將進一步為庫房帶來壓力，三成七稱，港府發放新一輪防疫基金須更謹慎；兩成八直指，香港內憂外患恐出現幾年赤字；一成七憂財赤勢加劇。

對於港府單靠防疫基金來挽救經濟，四成五受訪者批評只是吊命，效果短暫；三成一表示，不能長期靠動用儲備；一成六直指，難推動經濟發展。

工商舖開始減辣招，港府放寬按揭上限一成，但未完全撤辣，五成三受訪者認為對升斗市民幫助有限；一成五斥，吉舖處處，當局出手應對太慢；另一成五認為幅度小，實際幫助不大。

住宅仍未有任何減辣措施，兩成七受訪者認為，港府應減辣，助市民上車；兩成四批評港府「救啲唔救啲」；一成五認為，樓市交易有助加速經濟復甦。

經濟低迷，庫房收入大減支出繁多，四成四受訪者認為，港府需收緊各部門開支；兩成五擔心財政儲備進一步下跌；兩成二則認為，港府應裁減公務員節流。

港府在庫房危機之下繼續堅持明日大嶼填海計劃，三成九受訪者認為，當局應煞停計劃，優先發展閒置地；兩成一形容明日大嶼如無底深潭，財政更惡劣；一成六轟港府好大喜功，恐一鋪清袋。

綜觀情況，大部分受訪者料經濟持續低迷，惟港府對振興經濟卻無計可施，擔心未來財赤勢必加劇，若當局堅持硬推造價逾六千億元的明日大嶼計劃，更會拖垮財政儲備。

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