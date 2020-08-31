旺角工聯專科醫療中心最快今年底啟用　為基層提供廉價專科

黃德祥指，若由政府帶頭，所須程序將會拖慢興建中心的時間。（何青霞攝）

近年公立醫院專科門診的輪候時間均以年計，病人無了期等候診治。為紓緩公立醫院壓力，以及替市民提供廉價收費的專科診療，工聯會將最快於今年年底，在旺角設立「工聯專科醫療中心」，為基層市民提供心臟科、骨科、泌尿科等專科醫療服務，填補公院與私家醫院之間的「空隙」，病人將可告別以年計的輪候時間，在數星期內便可接受專科醫生的診治。工聯會冀成為其他非政府機構的例子，鼓勵其他機構設立民間的非牟利專科醫療中心。

根據醫院管理局網頁上載的專科門診新症輪候時間顯示，內科及眼科的輪候情況最嚴峻。截至今年6月30日，九龍東聯網眼科穩定新症的輪候時間冠絕所有聯網和專科數字，最長達到172星期，即約3年5個月，其次是港島西聯網及九龍東聯網的內科，最長分別要等待約3年兩個月及兩年9個月。

輪候情況更因新冠肺炎疫情而惡化，惟私院收費高昂，市民只能自救。工聯會兩至三年前開始構思成立專科醫療中心，工人醫療所醫務行政總監黃德祥表示，以往只有部分專科需要長時間輪候，但近年情況加劇，疫情下非緊急服務更要暫停，預計病人未來要繼續輪候。該會成立的專科醫療中心，將可協助接收病人，讓病人最快在一至兩星期內接受合適治療，輪候時間由以年計改善至以日或星期計算。

黃透露，醫生團體已「埋班」，分別有心臟科、骨科、泌尿科等約10名醫生，選址在旺角的專科醫療中心日後將有兩間診症室，一間供照超聲波等用途的手術室，料可在年底或明年初運作。他明言，若由政府帶頭，所須程序將會拖慢興建中心的時間，又會引來私相授受的質疑，故工聯會自發設立中心，冀「做得幾多得幾多」，估計中心一個月可服務2000多人次。

工聯會的工人醫療所早於1950年建立，提供西醫及中醫等服務，其中6間西醫診所分別設有內科、外科、耳鼻喉科、皮膚科、眼科、骨科等，另有10間中醫診所、3間X光化驗所等，近年另在荃灣成立社區藥房，讓病人以較優惠的價錢購買醫管局或診所的處方自費藥物。