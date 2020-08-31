網民熱話：單車男女叫讓路　大叔粗口還擊遭狂揼？

人車爭路不止發生在馬路，在周末的單車徑上，亦不時上演。近日就有一對單車男女在大埔單車徑疑因爭路問題，與一名阿叔發生爭執，雙方繼而大打出手，期間男女單車手幾乎「拳拳到肉」狂揼阿叔，離開前卻耐人尋味留下一句：「我就好好禮貌嘅」，因而引發網民有關禮貌的熱烈討論。

日前網民Tony Lee在Facebook群組「文人多說話」發布一段影片，片段中兩名單車男女和一位阿叔在大埔廣福橋旁的單車徑，扭打成一團。據目擊網民形容，當時兩名男女車手在單車徑上踩單車時遇上阿叔，車手提醒對方讓開，但阿叔以粗口回應，雙方繼而發生打鬥。

片段可見，男女車手似乎毫不留手，其中個子細小的女車手出拳亦甚狠，狂揼阿叔背部數拳。身材健碩的阿叔亦不示弱，捉着女車手將她撻在地上。一度被阿叔壓着的男車手趁機站起，企圖把女車手拉起。

雙方可能無意再糾纏，趁着有人前來勸交，阿叔喊道：「嗱，好啦！」三人便自行分開。男女車手雖收手但沒收口，指着阿叔罵，「叫你讓開仲喺度鬧人，粗口爛舌鬧我喎。」阿叔在旁沒回應，女車手再補一句：「我就好好禮貌嘅！」阿叔冷笑一聲回嘴：「你好禮貌？」

不少網民都指十分討厭在單車徑上的行人，雖然出手是不對，但也理解男女車手為何大打出手。不過更多網民關注的是女車手「揼人」後講「我好好禮貌」的矛盾發言，「嗰頭揪完，呢頭就話好好禮貌，呢位女士都幾好戲。」

網民有話說：

路西法：兩位單車人士一定係學武之人，特別位女士，不慌不忙

Sing Wong：點都好，唔好粗口相向，一出粗口是挑釁行為

陳生：最近好似多咗好多呢啲打鬥比賽咁

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