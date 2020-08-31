全民檢測至今48萬人登記　聶德權斥杯葛計劃涉政治取態

全民檢測計劃明日(9月1日)起展開，負責統籌計劃的公務員事務局局長聶德權今早(31日)在電台節目表示，截至今早8時，約有48萬人預約登記，有部分場地所有時段額滿。他指，當局沒有設下人數目標，提醒市民若住所附近的採樣中心預約名額爆滿，可考慮轉到工作地點附近的檢測中心，當局會視乎運作情況決定是否延長計劃。

聶重申檢測屬自願性質，公務員無壓力要參與，當局是持「應檢盡檢」的原則，雖然計劃可能有很多地方不理想，但能有助找出隱形患者。對於有醫療團體不支持計劃，更呼籲杯葛，聶認為明顯是由政治出發，不利己亦對社會有負面影響。

他指出，檢測計劃是抗疫工作一部分，與生命健康有關，不能用作講笑，更不應因政治取態而作出干擾行為，若有人浪費公共資源應受譴責，政府會跟進每宗懷疑被人冒認登記的投訴，有需要會轉交警方，當局亦有監察登記情況，當中無發現異常。至於為何不推行強制檢測，聶指出要考慮法例及執行情況等。

民建聯議員鄭泳舜表示，近日不少市民到街站登記或查詢，認為社會對計劃的反應不錯，但仍有市民對採樣方法有誤解，反映政府解說仍有不足。他對於部分醫護組織表明杯葛全民檢測計劃感到失望，認為沒有措施可以百分百處理疫情問題，做檢測總比不做好，亦有助找出隱形患者，切斷社區傳播鏈。

公民黨會議員郭家麒就指，以全民檢測來說，只有40多萬人預約登記是頗失敗，相信會與最初目的差很遠，認為必須在禁止市民走動以及封關等條件下，全民檢測才較有意義。他又提醒，即使檢測結果呈陰性，都不代表可以放鬆防疫措施。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020