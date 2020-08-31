拆建物料傾卸費訂為每公噸最高200元　違規可罰20萬元

澳門行政長官訂定在建築廢料堆填區傾卸各種廢料的費用。

澳門行政長官今日(31日)批示，訂定在建築廢料堆填區傾卸各種廢料的費用，其中泥土、沙石、混凝土等已妥善分類可用作填料的惰性拆建物料，每公噸70元；特別或其他拆建物料一律為每公噸200元，包括開挖物料、瀝青、玻璃纖維，以及可燃廢料、化學廢料及可回收再用物料。

建築廢料管理制度將於明年1月17日起實施，進入建築廢料堆填區傾卸廢料，需事先取得環保局的許可，若隨處棄置建築廢料，可罰款5萬至20萬元；少於0.2立方米按公共地方總規章處罰，罰款600元至1萬元。

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