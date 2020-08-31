全民檢測明起展開　市民需時約5分鐘完成採樣

全民檢測計劃明日(9月1日)起展開，有份參與計劃的「醫護誠信同行」發言人林哲玄醫生今早(31日)在電台節目表示，檢測場地設有10個分站，以18人為1隊，包括1名組長、7名副組長及10名組員，場地符合機電工程署要求，1小時達6次換氣，接受檢測市民需要4至5分鐘完成整個採樣流程。

他指出，每進行一次檢測程序包括向市民解釋、採樣、樣本入樽，當有人於採樣時打噴嚏或嘔吐，會即時清潔消毒，而醫護人員每次採樣後均會更換即棄手套，保護衣及面罩一旦有明顯污染便會更換，強調場地會做足防感染措施。

林又稱，早前醫學專科學院的工作坊有近2000人參與，當中不乏無臨床經驗的學生，他引述政府文件表示，醫科生等組員將以處理樣本為主。

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