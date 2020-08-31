稱陳彥霖失蹤前調景嶺站赤腳徘徊　知專學生：佢神情正常

職業訓練局15歲女生陳彥霖，去年9月19日離開知專設計學院後被發現浮屍海面，死因庭今早(31日)續審。死因研訊主任曾藹琪甫開庭指，上周五(28日)散庭後收到林卓廷議員辦事處電郵，稱接到一名知專畢業生陳先生求助，他稱去年9月19日在調景嶺港鐵站外見過女子赤腳徘徊，認為是彥霖，又指在去年10月15日曾化名black接受傳媒訪問，故邀請死因庭考慮傳召他做證人，他也願意上庭作證，死因裁判官高偉雄最後批准。

在知專畢業，現任職設計的陳家俊供稱，本案疑點多，他不信任警方，也擔心自身安全，所以一直考慮應否出庭，最後決定聯絡議員以減低風險。

他指當晚7時半離開學校後，曾目擊與彥霖打扮相似的女子出現在調景嶺港鐵站內的鴻福堂，因為赤腳及衣着暴露所以有留意，當時該女子四處張望，神情正常，之後陳入閘後沒有再留意。

陳又認為死因庭隔了一年才開實在太遲，高官解釋召開死因庭需索取各證人口供、醫療報告及專家報告等，均需時間，一年已不算遲，甚至是屬於快，並指希望他會相信死因庭。

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