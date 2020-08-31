憂全民檢測拖太耐　議員倡每天工時延至晚上10時

普及社區檢測計劃明日(9月1日)推行，截至今早(31日)約有48萬人成功預約，有議員認為社會對計劃反應不錯，亦有議員反映有市民因為近日確診數字下降，以及憂慮採樣過程會有不適，而猶豫是否參與。工聯會九龍東總幹事鄧家彪今早在電台節目指，由於第三波新冠肺炎疫情期間，九龍東出現爆發，市民因此反應正面，他表示會協助有意參與檢測的長者登記，但認為要有效評估，就要在短時間內進行檢測，建議政府延長每日的檢測時段至晚上10時。

對於有報道指有公司要求員工檢測後將結果呈交公司存檔，鄧認為在經濟環境不佳情況，企業不要做勞資關係惡化的舉動。

議員鄭泳舜表示，近日不少市民到街站登記或查詢，認為社會對計劃的反應不錯，但仍有市民對採樣方法有誤解，認為政府解說仍有不足。他對於部分醫護組織表明杯葛全民檢測計劃，感到失望，認為沒有措施可以百分百處理疫情問題，做檢測總比不做好，亦有助找出隱形患者，切斷社區傳播鏈。

民協深水埗區議員江貴生稱，有市民關注普及社區檢測計劃的成效，擔心會有不舒服，但亦有市民認為計劃有必要。但他說當區的兩個檢測中心，保安道體育館及長沙灣社區中心距離很接近，其中保安道體育館位置人流多，樓下是街市且附近有民居，加上體育館採用中央空調系統，憂慮病毒會經空調散播，質疑當局的選址決定。

議員郭家麒就指，以全民檢測來說，只有40多萬人預約登記是頗失敗，相信會與最初目的差很遠，認為必須在禁止市民走動以及封關等條件下，全民檢測才較有意義。他又提醒，即使檢測結果呈陰性，都不代表可以放鬆防疫措施。

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