房委會恢復綠置居揀樓　市民嫌青富苑近碼頭棄選

本港新冠肺炎疫情有所緩和，房屋委員會今日(31日)有限度恢復綠置居揀樓服務，涉及項目包括早前延遲揀樓的柴灣蝶翠苑及青衣青富苑。東網記者現場所見，在早上8時45分，揀樓簡介會開始前已有逾30人在場等候，一度現人龍。因應疫情，房委會有廣播呼籲在場人士保持適當距離，並只限申請者及親友共2人聽揀樓簡介。

劉小姐替七旬父母到場辦理購房手續，並選中蝶翠苑300多呎的單位，要價100多萬港元。她表示，父母有置業想法，主要亦是以他們的積蓄供款，又指父母原本屋於沙田公屋，樓齡逾30年，考慮到蝶翠苑鄰近地鐵站，間隔亦不錯，為改善居住環境，衡量後無懼跨區。

另外，也有人到場後棄選，與兒子同住葵盛公屋的凌太原本心儀長沙灣麗翠苑，認為該處交通方便，惟只剩位於最高層的單位，而青富苑則接近貨櫃碼頭，擔心會沙塵滾滾，雖然價錢相宜，但最後亦決定棄選。她表示，之後會再考慮申請居屋，希望能抽到兩房單位。

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