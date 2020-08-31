疫下僱主拖欠強積金供款增8%　積金局平均每月收289宗投訴　

新冠肺炎重挫本港經濟，部分僱主或因財困而拖欠強積金供款，積金局副主席兼行政總監羅盛梅透露，該局在今年4至7月每月平均錄得289宗投訴個案，較2019至20年財政度的268宗增加8%，反映僱主拖欠強積金供款微升，但就強調沒有出現大規模拖欠情況，實際上仍有91%僱主準時供款。

為推動強積金制度變革，羅指出，該局未來有三項主要工作，包括構建積金易平台、推動強積金營運模式及生態系統、並擴闊強積金的可投資範圍。她透露，積金易平台的招標申請已進入評審階段，預料可在今年內批出標書，該局現正籌建負責營運積金易平台的子公司，包括招聘人手、籌組管治團隊和架構等。

她指出，截至去年底，約有40%至50%僱主以電子方式處理強積金行政工作，虛擬銀行和電子錢包等電子支付愈來愈普及，認為積金易平台啟用後，可降低受託人入場門檻，有助引入更多競爭者，並推動業界研發虛擬受託人，為打工仔提供更佳的服務。她又指，虛擬受託人仍處於概念階段，未來會視乎業界反應，再決定會否發出有關指引，料明年會有較多詳情。

羅又提到，因應本港人口老化，有需要為即將退休人士準備新投資方案，預料業界最快數周內可推出首隻新產品。該局亦正積極研究擴大強積金可投資範圍，以容許不同ETF(交易所買賣基金)、不同資產類別的投資，並令產品選擇更多元化。

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