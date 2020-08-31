質疑人群聚集致交叉感染　區議員籲杯葛全民檢測

全民檢測計劃將於明日(9月1日)開始推行，政府稱至今約有48萬名市民登記。約10名大埔區民主派區議員到大埔綜合大樓外抗議，稱全民檢測將導致人口聚集，引起安全衞生問題，又質疑為何不可如期舉行立法會換屆選舉。

多名大埔區區議員呼籲市民杯葛全民檢測計劃，期間高呼「港府無能、封關救港」、「反對大埔設檢測中心」等口號。大埔區議會主席關永業稱政府的防疫政策失敗，導致第三波疫情爆發，促政府向區議會交代全民檢測詳情及聆聽區議會的意見。他又指明日大埔區議會將舉行大會，屆時將討論全民檢測等事項。

區議員胡耀昌指政府因公共衞生問題為避免人群聚集而押後立法會選舉，但不少檢測中心本身曾設為票站，質疑為何檢測可製造人流，但偏偏不可以讓市民投票。區議員文念志稱，檢測並不代表治療，質問如有市民在排隊參與檢測時「中招」，政府會否為此負責，促市民三思而後行，杯葛全民檢測。其後，區議員前往設於大埔綜合大樓內的檢測中心視察。

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