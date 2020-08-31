非公屋非綜援3人住戶　明起可申12500元生活津貼

關愛基金將於明日(9月1日)起，開始接受「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」3人住戶申請，津貼金額為12,500港元，申請截止日期為11月30日。

關愛基金秘書處表示，受惠住戶須以月租(或更長租期)形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋；租住民政事務總署轄下的「單身人士宿舍計劃」宿位或由非政府機構提供予更生人士的宿舍的宿位；居住於臨時房屋、船艇或無家者；以及每月入息須不超過26,800港元，沒有領取綜合社會保障援助及沒有在香港擁有任何物業。租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或社會房屋的住戶的每月租金須不超過13,400港元。

合資格的3人住戶可於明日起以郵寄方式，或親身到就近居住地區協助推行項目的服務單位遞交申請表，部分服務單位亦設有投遞箱。另外，住戶成員均為60歲或以上長者的住戶、住戶成員均為24歲或以下青年的住戶，以及無家者，可分別到長者服務單位、青少年服務單位和接受無家者申請的服務單位遞交申請。

秘書處又指，由7月2日及8月3日起分別接受的1人住戶及2人住戶申請，截至8月30日，已接獲超逾2.5萬份，而基金將於10月5日起至11月30日，接受4人或以上住戶的申請。

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