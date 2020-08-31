再多6間食肆確診者曾到訪 港鐵站添好運上榜

曾有確診患者到過添好運點心專門店。

本港昨(30日)新增15宗確診個案，當中10宗為本地個案，累計出現4802宗。衞生防護中心公布，昨日再多6間餐廳上榜，曾有確診患者到過該食肆，包括港鐵香港站添好運點心專門店、荃薈彩龍皇宮酒家等。

新增確診者曾到訪的食肆名單

●港島

●港鐵香港站 添好運點心專門店

●九龍

●牛頭角花園大廈玉蓮臺3座 一粥麵

●觀塘鯉魚門廣場 大快活

●深水埗貿易廣場 富臨酒樓

●新界

●荃灣荃薈 彩龍皇宮酒家

●屯門 H.A.N.D.S. 香港達人餐廳

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