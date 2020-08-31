星美控股債券涉違約　擔保人覃輝遭追逾2800萬元

星美控股集團的主要股東覃輝，再以星美控股集團擔保人身份被追討欠款。一間財富管理公司於上周五（28日）入稟高院原訟庭，指星美控股集團未有按合約支付固定利率債券的收入，因此向覃輝追討，涉案欠款達362.5萬美元（約2809.5萬港元）。

本案原告中融國際財富管理有限公司，被告覃輝。原告在入稟狀表示，它在2016年10月26日，與星美控股集團有限公司訂立了一份認購協議，向星美控股集團購入一筆5000萬美元、固定利率為8.5%的債券。而被告覃輝作為星美控股集團的擔保人，亦於同一日與原告訂立擔保協議。

原告表示由於發行人未有依約派發本金與利息，有關債券已成違約債券。原告因此現在入稟向被告追討。原告所追討的款項，包括債券未償本金150萬美元（約1162.5萬港元）及利息212.5萬美元（約1647萬港元），合共362.5萬美元（約2809.5萬港元）。原告亦要求被告支付判決前繼續累積的利息，以及訴訟費用。

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