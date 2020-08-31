831傷者籲勿過分聚焦打死人傳言　擬民事索償警方過分用武

「8.31事件」一周年，社區仍不時流傳警方在港鐵站內打死人。

「8.31事件」一周年，警察在站內打死人的傳言，過去一年不絕於耳，教育大學前學生會會長梁耀霆對此感到失望，認為社會亦應聚焦警方使用過分武力，並透露打算短期內向警方提出民事索償。人權監察則促請政府獨立調查事件，重建警民互信。警方則重申，當晚已使用最低武力應對太子站內的打鬥事件。

過去一年，社區的焦點落在警方打死人的傳言，傷者之一的梁耀霆說，社會過分聚焦當晚有沒有人被警方打死，而非警方使用過分武力，坦言對此感到失望。梁早前入稟法庭，要求港鐵交出當晚的閉路電視片段獲批，他表示，看畢相相關片段後，計劃短期內向警方提出民事索償。

人權監察發言人葉寬柔則指，8.31事件發生在港鐵站內，而非一般示威現場，新聞片段亦顯示，警員較主動攻擊在場人士，加上傳媒及觀察員被禁在現場逗留，才令「打死人」的傳言迅速散播。葉認為當局有必要獨立調查，才能解決市民對警方的不信任。

警方重申，當晚接報太子站有人打鬥，有示威者換衫假裝乘客，車廂內亦有人攻擊警員，再三強調警員已使用最低武力，若有人認為遭受警方不合理對待，可向投訴警察課投訴。警方又指，當晚的被捕人士中，涉嫌非法集結、刑事毀壞及藏有攻擊性武器，案件仍在調查中，有需要時將諮詢律政司意見。

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