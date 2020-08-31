浸大研系統助尋密切接觸者　用戶收通知悉確診者行蹤

政府經常更新新冠肺炎確診者名單，而確診者住處及所到之處等公眾需自行查閱。香港浸會大學研發了一套新冠病毒風險警示系統，使用者只需下載手機應用程式，當曾有確診者到過某地點，或是用戶曾與確診者接觸至少15分鐘，亦會向用戶發出警示。浸大團隊強調，由於系統使用分散式設計，不會將用戶的資料上傳，加強保障私隱。

浸大計算機科學系副系主任徐建良表示，現時追蹤確診者的密切接觸者，只以人手作追蹤，例如憑當事人記憶，而尋找相關人士亦相當費時，亦無從得知曾到公眾場所的密切接觸者，亦需要大量人手及協調。

為改善效率，徐的團隊在4月起進行研發，而系統有2個模式，第一個是「場地對人的追蹤」，當用戶到達場地，可使用已安裝App的手機掃瞄二維碼，而資料只會儲存在本地資料庫。一旦用戶確診，他可上傳場地編碼，而資料庫會向用戶廣播有關編碼，以通知用戶。

另一個模式，是「人對人的追蹤」，用戶需要開啟手機的藍牙，手機之間會交換匿名的編碼，並儲存在本地資料庫，一旦用戶與確診者共處至少15分鐘，系統亦會向用戶廣播有關訊息。

徐續指，由於分散式設計不會將用戶資料上傳，只會儲存在本地資料庫，加上上傳場地編碼或臨時編碼時會進行加密，故可加強保障私隱。他補充指，由於本港確診者名單及所到之處均屬公開資料，故就算確診者沒有裝App，亦可靠人手在系統輸入資料，同樣做到通知用戶的效果。

浸大副校長（研究及拓展）郭毅可表示，將在新學年於浸大校園試用上述系統的「場地對人的追蹤」模式，設於人流多的地方如飯堂、會議室及課室等幾十個地點設置二維碼，師生可自行下載此免費的手機App，並在不同地點進行掃瞄。

郭表示，上述系統成本低，只涉及技術研發、伺服器及設置二維碼等的成本，團隊將來亦會與其他大學合作，以提升使用率。團隊願意向政府及公司等提供技術，推廣至公眾使用。

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