反黑「士沙」涉販毒　所藏冰毒重逾24公斤

西九龍總區反黑組警署警長（俗稱「士沙」）早前捲入冰毒案，涉案「士沙」與一男一女被控3項販毒罪，案件今（31日）在九龍城法院再訊。控方表示已取得政府化驗所報告，顯示在「士沙」的背囊及房內檢獲24公斤的冰毒。裁判官將案押後至10月27日再訊，讓控方進行基因檢驗及指模校對，同時索取法律意見。3名被告沒有保釋申請，候訊期間須繼續還押。

3名被告依次為42歲秦景峯、28歲女被告王若男及41歲警署警長許思漢。3人分別被控於今年5月6日及7日，在九龍麼地道帝苑酒店兩個房間及南山邨一個單位內販運危險藥物。

控方今在庭上指，政府化驗所報告顯示，警方在首被告房內檢獲9.14克冰毒、19.1克可卡因，及小量第一類毒品；在次被告另一房間中檢獲的冰毒，重量為152克；在第三被告背囊及房間內所發現的冰毒，分別重1975克及22534克。

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