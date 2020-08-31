逾千萬籌碼兌現金最終變練功券　涉主腦在內4男被捕

一個詐騙集團近日在澳門以兌換籌碼為名，交易時卻使用「練功券」詐騙，多名受害者遭騙逾千萬港元現金，4名疑犯事後分別於澳門及內地落網。司警今日(31日)表示，在澳門拘捕2名男子，包括案中懷疑主腦，同時亦是涉事7人車的登記人，他於事發當日曾多次安排不同成員輪流駕駛其名下的車輛在澳門巡查，以了解案發後警方的反應，他目前拒絕合作。另外，司警透過粵澳警務機制通知珠海警方，於周六(29日)下午在珠海截獲涉案的2名內地男子。

案情顯示，1名澳門男子透過中介人聯絡案中1名疑犯並達成協議，以1060萬港元籌碼，兌換成1000萬港元現金。該男子於上周五(28日)按指示，到新口岸一間貴賓廳提取籌碼，並到台山與2名內地男子交易。惟在受害人仍未完成點算時，對方已乘坐的士離開，並在關閘口岸入境大堂廁所內，與另1名疑犯交收後離境。事主其後發現交易所得的現金為「練功券」，涉及9949張，隨即報案。

司警接報後，於路氹發現接應交收男子的7人車，1名懷疑主腦到場取走贓物時被截獲，司警並於筷子基一個住宅單位截獲另1名男子，有人承認犯案，聲稱是受指示，負責接載2名內地男子及交收贓物。

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