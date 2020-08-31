營運5年回收量不達標　環保園廚餘廠結業

位於屯門環保園的廚餘廠華南再生資源（中山）有限公司（下稱華南），因廚餘處理量未符政府租約規定，今年7月已停止廚餘收集服務。環保署回覆東網查詢時表示，一直有密切監察華南的運作及改善進度。鑑於華南的運作及處理量仍未見有持續改善，基於有效運用環保園土地資源及招標公平性的原則，環保署正按合約跟進華南有關租約事宜。

華南於2012年，經公開招標投得環保園內土地，興建廠房回收廚餘用作生產高蛋白飼料營養品，租約由2013年1月1日開始，為期20年並於2015年5月開始試產。根據有關租約協議，華南的承諾廚餘處理量為每年33,600公噸。華南主要回收來自工商業界的廚餘，當中包括機場及酒店等客戶。

環保署指，就華南的廚餘處理量未能達到租約的規定，環保署曾多次與華南管理層會面，了解困難及商討協助華南提升其收集和處理廚餘方面的能力。華南亦有積極嘗試推行多方面的改善措施，包括加強向社會大眾和潛在客戶宣傳其業務，以及研究開發新的廚餘處理生產線及產品。東網已向華南了解，正等候回覆。

環保署多年來推動廚餘回收，但成效不彰，棄置堆填區的都市固體廢物中，廚餘持續佔3成多。2018年廚餘回收率只有百分之二，逾9成送到堆填區。政府繼在小蠔灣興建香港首個有機資源回收中心廚餘廠，亦在計劃在沙嶺興建第二間廚餘廠。

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