第二期保就業今起接受申請 有申請者不符自僱定義遭拒

保就業計劃第二期今日(31日)開始接受申請，其補貼用以支付僱員在本年9月至11月的工資。東網記者到觀塘的保就業辦事處視察，到場申請的人不多，1小時內僅約10人進出辦事處。有申請人指計劃有助公司繼續營運，亦有多名申請人表示不清楚自僱人士申請資格，特意前來查詢。

溫小姐所屬公司主要教授乒乓波課程，亦有申請第一期計劃，她坦言公司業務停頓逾半年，過去工資津貼全數交到僱員手上，認為計劃可減輕公司負擔，故今日再來申請，並期望計劃可以持續。

另一位市民蘇先生是自僱人士，從事採購，但其自僱人士戶口遲於政府指定日期(即本年3月31日前)設立，未合乎申請資格。蘇表示理解政府規定，指現時經濟狀況尚可，不會因為未能申請感失望，但他認為對部分基層市民而言，7500港元的資助或相當重要。

另有多名市民表示不了解自僱人士申請資格，故前來查詢。其中從事飲食業的李先生稱，雖然有開設強積金戶口，但不確定是否屬自僱人士強積金戶口，現時要回去翻查文件。

而市民鄧先生從事地盤工作20年，2個月前滿65歲，已清空並取消自僱人士強積金戶口，無法以自僱人士身份申請計劃，他直言失望，批評計劃門檻高，打工仔難受惠，又指近月均為零收入，要靠積蓄度日，預計只能撐到年底。至於保就業第二期新增為65歲以上僱員提供補貼，鄧認為大部分人滿65歲都會取消強積金戶口並提取款項，相關措施並不實際。

政府在第二輪防疫抗疫基金下，斥資810億港元，推出保就業計劃，第一期計劃於本年5月25日開放申請，其補貼用以支付僱員在2020年6月至8月的工資，保就業秘書處表示已大致完成審批及發放第一期補貼。根據政府紀錄，截至本月23日，第一期工資補貼已批出約440億港元，涵蓋近14.9萬名僱主、承諾受薪僱員人數約190萬。

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